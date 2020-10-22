Тренер Аталанти надіється на швидке повернення Маліновського

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні розраховує на швидке відновлення українського півзахисника Руслана Маліновського.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Міранчук пропустив місяць і повернувся тільки недавно, не встигнувши ще як слід влитися в команду. Відновився Йосип Ілічич, а також сподіваємося на швидке повернення Маліновського.

Коли повернеться Сем Леммерс, то в плані лінії атаки все буде нормально", - сказав Гасперіні.