Матч Шахтар - Інтер зможуть відвідати понад 10 тисяч глядачів

Джерело - sport.ua.
Матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким Шахтарем і міланським Інтером відбудеться з глядачами.
Про це повідомляє пресслужба гірників.
Міністерство охорони здоров'я України дозволило українському клубу розпочати реалізацію квитків на поєдинок, який стане для гірників першим домашнім в цьому єврокубковому сезоні.
Відзначається, що НСК Олімпійський зможе бути заповнений на 15% від загального числа уболівальників (70050), яких здатна вмістити арена. Таким чином, поєдинок зможуть відвідати 10507 фанів.
Матч Шахтар - Інтер відбудеться 27 жовтня в Києві, початок о 19:55.
Нагадаємо, в першому турі групового раунду Шахтар на виїзді обіграв мадридський Реал з рахунком 3:2 і очолив турнірну таблицю квартету В.