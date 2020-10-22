 Матч Шахтар - Інтер зможуть відвідати понад 10 тисяч глядачів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Лестер - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 05:31 1451
Без гравців Динамо та Шахтаря: авторитетний портал визначив збірну тижня Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:45 673
Ломаченко вибачився перед уболівальниками за поразку Лопесу
Сьогодні 12:26 1321
Гравець Шахтаря претендує на звання найкращого гравця тижня у Лізі чемпіонів
Сьогодні 08:24 1143
У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна переслідує Австрію
Сьогодні 08:08 4056
Реал – Шахтар 2:3. Огляд історичної перемоги
Вчора 23:38 1394
Лестер - Зоря: онлайн-трансляція
Вчора 22:15 673
Шахтар сенсаційно обіграв Реал у 1 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:46 3143
Реал - Шахтар 2:3. Як це було
Вчора 21:46 23987
Чісора назвав причину поразки Ломаченка
Вчора 20:49 4246 1
Блоги
Український чемпіон жорстко відреагував на заборону книги про Стуса
Український чемпіон жорстко відреагував на заборону книги про Стуса Valeriy Ruchka
19.10.2020 15:42 4762 4
Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги
Спортсмен із Пакистану вагою 440 кг шукає собі дівчину, до якої пред’являє дві вимоги Valeriy Ruchka
19.10.2020 12:49 4072
Петряк забив космічний гол у чемпіонаті Угорщини
Петряк забив космічний гол у чемпіонаті Угорщини Valeriy Ruchka
19.10.2020 10:21 4295
Усик віршем підтримав Ломаченка після поразки від Лопеса
Усик віршем підтримав Ломаченка після поразки від Лопеса Valeriy Ruchka
19.10.2020 08:38 4178
Програш Ломаченка – свято? Чому ми маємо радіти поразці проросійського боксера
Програш Ломаченка – свято? Чому ми маємо радіти поразці проросійського боксера Valeriy Ruchka
18.10.2020 19:42 5654 7
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:14 Футбол Тренер Аталанти надіється на швидке повернення Маліновського 42
16:12 Блог Google в допомогу. Футболіста Боруссії пропустили на стадіон лише за допомогою Google 46
16:01 Пряма трансляція Нурмагомедов - Гейджи: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE 79
15:55 Баскетбол Стен ван Ганді очолив Нью-Орлеан 130
15:41 Футбол Оболонь - Агробізнес 1:0. Огляд матчу 207
15:33 Баскетбол Леонард може залишити Лос-Анджелес Кліпперс 256
15:18 Бокс Лопес обійшов Ломаченка у рейтингу P4P 484
15:11 Пряма трансляція Динамо - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE 159
15:10 Футбол Полісся - Кремінь 2:0. Огляд матчу 363
15:02 Пряма трансляція Ворскла - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE 141
14:55 Футбол Бєлік: Шахтар зіграв фантастично 364
14:40 Футбол Матч Шахтар - Інтер зможуть відвідати понад 10 тисяч глядачів 622
14:25 Футбол Миколаїв - Верес 0:0. Огляд матчу 481
14:09 Бокс Мейвезер: Ломаченка зі мною не можна порівнювати 719
13:51 Футбол Матч Ворскла - Шахтар відбудеться у Києві, але на паритетних умовах 783
13:33 Футбол Ворскла категорично відмовилася грати з Шахтарем у Києві 935
13:15 Футбол Стало відомо місце проведення матчу Ворскла - Шахтар 1046
12:57 ММА Амосов проведе бій проти непереможеного американця 1184
12:45 Футбол Без гравців Динамо та Шахтаря: авторитетний портал визначив збірну тижня Ліги чемпіонів 673
12:42 Футбол Зідан: Футболісти Реала роздратовані 1496
12:28 Блог 6 дотиків. В УЄФА відзначили фантастичну комбінацію збірної України 1762
12:26 Бокс Ломаченко вибачився перед уболівальниками за поразку Лопесу 1321
12:09 Футбол Прикарпаття - Нива 2:1. Огляд матчу 849
11:51 Бокс Джошуа: Мені цікаво, куди зник Вайлдер і чому він мовчить 1178
11:33 Футбол Франков: Хлопці з Шахтаря - молодці подвійно і потрійно 1073

Матч Шахтар - Інтер зможуть відвідати понад 10 тисяч глядачів

Сьогодні 14:40 622 0
МОЗ дозволив заповнити НСК Олімпійський до 15%
Матч Шахтар - Інтер зможуть відвідати понад 10 тисяч глядачів
#Шахтар, #Інтер

Джерело - sport.ua.

Матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким Шахтарем і міланським Інтером відбудеться з глядачами.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Міністерство охорони здоров'я України дозволило українському клубу розпочати реалізацію квитків на поєдинок, який стане для гірників першим домашнім в цьому єврокубковому сезоні.

Відзначається, що НСК Олімпійський зможе бути заповнений на 15% від загального числа уболівальників (70050), яких здатна вмістити арена. Таким чином, поєдинок зможуть відвідати 10507 фанів.

Матч Шахтар - Інтер відбудеться 27 жовтня в Києві, початок о 19:55.

Нагадаємо, в першому турі групового раунду Шахтар на виїзді обіграв мадридський Реал з рахунком 3:2 і очолив турнірну таблицю квартету В.

Коментарі ()