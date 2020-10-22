Матч Шахтар - Інтер зможуть відвідати понад 10 тисяч глядачів

МОЗ дозволив заповнити НСК Олімпійський до 15%

Матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА між донецьким Шахтарем і міланським Інтером відбудеться з глядачами.

Про це повідомляє пресслужба гірників.

Міністерство охорони здоров'я України дозволило українському клубу розпочати реалізацію квитків на поєдинок, який стане для гірників першим домашнім в цьому єврокубковому сезоні.

Відзначається, що НСК Олімпійський зможе бути заповнений на 15% від загального числа уболівальників (70050), яких здатна вмістити арена. Таким чином, поєдинок зможуть відвідати 10507 фанів.

Матч Шахтар - Інтер відбудеться 27 жовтня в Києві, початок о 19:55.

Нагадаємо, в першому турі групового раунду Шахтар на виїзді обіграв мадридський Реал з рахунком 3:2 і очолив турнірну таблицю квартету В.