 Езіл відреагував на не потрапляння в заявку Арсенала | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар сенсаційно обіграв Реал у 1 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:46 2240
Реал – Шахтар 2:3. Огляд історичної перемоги
Вчора 23:38 180
Лестер - Зоря: онлайн-трансляція
Вчора 22:15 265
Реал - Шахтар 2:3. Як це було
Вчора 21:46 21173
Чісора назвав причину поразки Ломаченка
Вчора 20:49 2337
Світоліна поступилася Саккарі у 2 колі на турнірі в Остраві
Вчора 20:29 874 1
Матч Динамо з Олександрією відбудеться без глядачів
Вчора 19:59 893
У новому сезоні УХЛ зіграють вісім клубів
Вчора 16:13 1699
У разі перенесення бою з Лопесом, Ломаченко міг завершити кар'єру
Вчора 11:33 3039 2
Редкач жорстко розкритикував Ломаченка
Вчора 11:15 3024 4
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21 Жовтня 2020
23:58 Футбол Баварія знищила Атлетіко, перемоги Аталанти та Манчестер Сіті. Результати 1 туру Ліги чемпіонів 137
23:38 Футбол Реал – Шахтар 2:3. Огляд історичної перемоги 180
23:26 Футбол Езіл відреагував на не потрапляння в заявку Арсенала 383
23:12 Теніс Саккарі - Світоліна. Огляд сенсаційної поразки українки 265
22:56 Футбол Каштру: Шахтар виконав усе заплановане у грі з Реалом 371
22:37 Футбол Реал – Шахтар 2:3. Відео голів 867
22:28 Футбол Модрич оцінив поразку Реала 1209
22:16 Футбол Корнієнко: Реал недооцінив Шахтар 689
22:15 Футбол Лестер - Зоря: онлайн-трансляція 265
21:57 Футбол Зальцбург зіграв внічию із Локомотивом у Лізі чемпіонів 668
21:46 Футбол Реал - Шахтар 2:3. Як це було 21173
21:46 Футбол Шахтар сенсаційно обіграв Реал у 1 турі Ліги чемпіонів 2240
21:34 Футбол Троє гравців Шахтаря дебютували у Лізі чемпіонів 2066
21:13 Футбол Реал пропустив три голи у першому таймі Ліги чемпіонів вперше з 2005 року 1437
20:58 Теніс Ястремська заявилася на турнір в Лінці 732
20:49 Бокс Чісора назвав причину поразки Ломаченка 2337
20:29 Теніс Світоліна поступилася Саккарі у 2 колі на турнірі в Остраві 874 1
20:16 Хокей. УХЛ Крижані Вовки підписали російського нападника 1856
19:59 Футбол Матч Динамо з Олександрією відбудеться без глядачів 893
19:47 Футбол ФК Львів прийме СК Дніпро-1 на Арені Львів 984
19:30 Футбол Хакімі заразився коронавірусом перед стартом у Лізі чемпіонів 1194
19:14 Футбол Металіст 1925 обіграв Авангард у 8 турі Першої ліги 1179
19:06 Пряма трансляція Реал - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 3430
18:53 Футбол Трубін у старті Шахтаря на матч проти Реала 1345
18:44 Хокей Збірна України з хокею залишилась без тренера 1544

Езіл відреагував на не потрапляння в заявку Арсенала

Вчора 23:26 383 0
Месут Езіл прокоментував відсутність у заявці на АПЛ
Езіл відреагував на не потрапляння в заявку Арсенала
#Езіл, #Арсенал, #АПЛ

Джерело - ua-football.com.

Півзахисник Арсенала Месут Езіл розчарований не потраплянням в заявку на сезон АПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Важко писати це звернення до вболівальників Арсеналу, за яких я грав останні кілька років. Я глибоко розчарований тим, що не був заявлений на сезон Прем'єр-ліги. Підписуючи новий контракт в 2018 році, я висловив відданість Арсеналу - клубу, який люблю. Сумно бачити, що мені не відповідають взаємністю. Весь цей час я мовчав, тому що зберігав оптимізм і вірив, що отримаю шанс повернутися до складу.

Перед паузою в минулому сезоні я був задоволений своїм розвитком під керівництвом нашого нового тренера - Мікеля Артети. Ми відмінно ладнали, і, як мені здається, я виступав на хорошому рівні. Але потім все змінилося, і мені вже не дозволили грати за Арсенал.

Що ще я можу сказати? Я як і раніше відчуваю себе в Лондоні як вдома, у мене все ще багато друзів в команді, і я все так само відчуваю сильну прихильність до фанатів. Що б не сталося, я продовжу боротися за свій шанс і не дозволю своєму восьмому сезону в Арсеналі завершитися таким чином. Обіцяю, що рішення клубу ніяк не вплине на мій настрій. Я буду викладатися на тренуваннях і завжди виступати проти нелюдяності і за справедливість", - розповів Езіл.

Нагадаємо, Манчестер Сіті без Зінченка здолав Арсенал у 5 турі АПЛ.

Коментарі ()