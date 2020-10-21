Езіл відреагував на не потрапляння в заявку Арсенала

Півзахисник Арсенала Месут Езіл розчарований не потраплянням в заявку на сезон АПЛ.

Про це розповів сам футболіст.

"Важко писати це звернення до вболівальників Арсеналу, за яких я грав останні кілька років. Я глибоко розчарований тим, що не був заявлений на сезон Прем'єр-ліги. Підписуючи новий контракт в 2018 році, я висловив відданість Арсеналу - клубу, який люблю. Сумно бачити, що мені не відповідають взаємністю. Весь цей час я мовчав, тому що зберігав оптимізм і вірив, що отримаю шанс повернутися до складу.

Перед паузою в минулому сезоні я був задоволений своїм розвитком під керівництвом нашого нового тренера - Мікеля Артети. Ми відмінно ладнали, і, як мені здається, я виступав на хорошому рівні. Але потім все змінилося, і мені вже не дозволили грати за Арсенал.

Що ще я можу сказати? Я як і раніше відчуваю себе в Лондоні як вдома, у мене все ще багато друзів в команді, і я все так само відчуваю сильну прихильність до фанатів. Що б не сталося, я продовжу боротися за свій шанс і не дозволю своєму восьмому сезону в Арсеналі завершитися таким чином. Обіцяю, що рішення клубу ніяк не вплине на мій настрій. Я буду викладатися на тренуваннях і завжди виступати проти нелюдяності і за справедливість", - розповів Езіл.