Пятов: Для багатьох хлопців матч проти Реала - мрія всього життя

Гравці Шахтаря зіграють проти одних із найсильніших гравців світу.

Про це розповів голкіпер донецького клубу Андрій Пятов.

"Реал представляти не має сенсу. Це одна з кращих команд, яка в Лізі чемпіонів досить успішно виступає. Але нічого, ми повинні вчитися. Ми для цього і граємо, щоб зустрічатися з такими командами. Виграємо чемпіонати, потрапляємо в Лігу чемпіонів. Тому, сподіваюся, що ми виконаємо тренерський план і доб'ємося позитивного результату.

Ми теж не проводили трансферів і не набрали максимум очок, тому складно говорити про цю ситуацію. Це ні про що не говорить. Сезон важкий, тому говорити про якусь готовності важко. Всі команди в підвішеному стані, незрозуміло що відбувається. Бачите, у нас відразу півкоманди вибуло, отримали шанс молоді гравці проявити себе. Треба користуватися і виходити з цієї ситуації всім разом і сильніше.

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Поради молодим гравця не даю, для цього є тренерський штаб. Я як капітан свою функцію виконую, але вже тренер буде вибирати команду і ставити найкращих. Я впевнений в наших гравців. Це дуже талановита молодь, яка за потенціалом не гірше тих гравців, які пішли в топ-клуби. Це моя думка, щоб підтвердити її, ця молодь повинна на футбольному полі. Я сподіваюся, що все буде добре і хлопці покажуть свій рівень.

Поразка суперника в останньому матчі? Ліга чемпіонів і чемпіонат - це різні турніри. Звичайно, це залежить від настрою команди, підбору гравців в певний період. Я не знаю, що там в Реалі. Я можу відповідати тільки за нашу команду. Ми хочемо зіграти на нуль і домогтися позитивного результату. Це головне завдання, але як ми її виконаємо - тільки гра покаже.

Кожна перемога додає впевненості. Ми виграли у Львова, але втратили такого важливого гравця, як Віктор Коваленко. Нам не потрібна додаткова мотивація - ми граємо з Реалом на виїзді. Тим більше для хлопців, які мало грали в Лізі чемпіонів, це просто мрія всього життя. І ось шанс їм надали, можливість зіграти проти одних з найсильніших гравців світу і показати себе", - розповів Пятов.