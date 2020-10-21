Каштру: У матчі з Реалом не гратимуть гравці, які перенесли COVID-19

Гравці Шахтаря, які перехворіли на коронавірус не зможуть зіграти у матчі Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Жодних секретів та інтриги. Футбол дуже лінійний. Це те, що я говорив раніше. Трубін був з нами й працював, він не був інфікований і відіграв в останньому матчі. Ми йому довіряємо.

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Зрозуміло, що П'ятов — капітан Шахтаря і збірної України, але, на жаль, у нього був коронавірус. Жоден гравець з тих, які перенесли Covid-19, не буде грати. Це мій принцип. Це моє рішення.

Якщо потрібно буде його (Трубіна — прим.) поміняти — ми його (П'ятова — прим.) поставимо. Якщо з Трубіним щось станеться до гри — буде грати П'ятов", - сказав Каштру.