Барселона продовжила контракти відразу з чотирма гравцями

Каталонці підписали нові угоди з Піке, Лангле, Де Йонгом і Тер Штегеном

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона продовжила чинні угоди відразу з чотирма гравцями основного складу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нові контракти підписали захисники Клеман Лангле і Жерар Піке, воротар Марк-Андре Тер Штеген і хавбек Френкі де Йонг.

Договір Піке розрахований до 2024 року, але він вступить в силу тільки в тому випадку, якщо він проведе певну кількість ігор в сезоні-2021/22. Контракт голкіпера розрахований до 2025 року, а сума відступних, прописана в угоді, складе 500 мільйонів євро.

Що стосується Лангле і де Йонга, то їх контракти були продовжені до 2026 року, а суми відступних - 300 і 400 мільйонів євро відповідно.

Раніше, Барселона розгромила Ференцварош у стартовому турі Ліги чемпіонів.