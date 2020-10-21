Барселона продовжила контракти відразу з чотирма гравцями

Джерело - Чемпіон.
Каталонська Барселона продовжила чинні угоди відразу з чотирма гравцями основного складу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нові контракти підписали захисники Клеман Лангле і Жерар Піке, воротар Марк-Андре Тер Штеген і хавбек Френкі де Йонг.
Договір Піке розрахований до 2024 року, але він вступить в силу тільки в тому випадку, якщо він проведе певну кількість ігор в сезоні-2021/22. Контракт голкіпера розрахований до 2025 року, а сума відступних, прописана в угоді, складе 500 мільйонів євро.
Що стосується Лангле і де Йонга, то їх контракти були продовжені до 2026 року, а суми відступних - 300 і 400 мільйонів євро відповідно.
🚨 LATEST NEWS!— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2020
4⃣ Renewals! ✍
✅ @3gerardpique
✅ @mterstegen1
✅ @clement_lenglet
✅ @DeJongFrenkie21
ℹ All the details! ▶️ https://t.co/4h8bwbhscO pic.twitter.com/94upzGMhTQ
Раніше, Барселона розгромила Ференцварош у стартовому турі Ліги чемпіонів.