 Бущан: Поспілкувався з Буффоном, він побажав удачі | Футбол | Champion.com.ua
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Бущан: Поспілкувався з Буффоном, він побажав удачі

Сьогодні 14:09 309 0
Воротар киян прокоментував поразку від Ювентуса
Бущан: Поспілкувався з Буффоном, він побажав удачі
#Динамо, #Бущан, #Ювентус

Джерело - ФК Динамо.

Воротар Динамо Георгій Бущан після матчу з Ювентусом (0:2) в 1-му турі Ліги чемпіонів поспілкувався з легендарним Джанлуїджі Буффоном.

Про це заявив сам воротар киян.

"Абсолютно не відчуваю себе героєм. Буває по-різному - йде гра, буває - не йде. Це моя робота, і я намагаюся виконувати її добре.

Мій дебют в Лізі чемпіонів? Це хороші емоції. Не вийшло досягти результату, на який ми розраховували, але команда показала хороший футбол. Не вийшло реалізувати свої моменти. Це для нас величезний досвід, так як за короткий період ми виконали величезну роботу.

Відсутність Роналду? Це не засмутило. Сьогодні грав Буффон. Ювентус - це не тільки Кріштіану, це відмінна команда. Тому для нас це величезний досвід і престиж – грати в турнірі з такими командами. Так, поспілкувався з Буффоном, він побажав удачі.

Хочу сказати величезне дякую за підтримку, яка була сьогодні. Знаєте, навіть маючи негативний результат, вболівальники після гри аплодували, для них велика радість побачити і такі команди, і нашу гру", - сказав Бущан.

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