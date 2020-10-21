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Пірло: Бущану ще потрібно рости в рівні до Буффона

Сьогодні 08:08 844 0
Головний тренер Ювентуса оцінив гру голкіпера Динамо
Пірло: Бущану ще потрібно рости в рівні до Буффона
#Динамо, #Ювентус, #Пірло

Джерело - ФК Динамо.

Голкіперу Динамо Георгію Бущану треба ще рости у своєму професійному рівні.

Про це заявив наставник Ювентуса Андреа Пірло.

"Після матчів за збірну України Георгія Бущана порівнювали з Джанлуїджі Буффоном. Як ставлюся до цього порівняння і як би оцінив його гру? Не можу сказати, що дуже добре його знаю. Знаю тільки, що він вже виступав за національну збірну. Мабуть, йому треба ще рости у своєму професійному рівні.

Буффон, не дивлячись на свій вік, зберігає відмінну форму, перш за все, завдяки своїй працьовитості", - сказав Пірло.

Раніше, Динамо поступилося Ювентусу.

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