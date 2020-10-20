Караваєв: Швидкий гол Ювентуса поламав плани Динамо

Гравці Динамо планували взяти очки у грі з Ювентусом у Лізі чемпіонів.

Про це розповів захисник киян Олександр Караваєв.

"Програли, але гідно. У першому таймі гра давалася, багато що виходило і не багато дозволили створити супернику. На другий тайм виходили дуже впевнено, тому що контролювали гру, Ювентус давав нам грати, ми виходили з пресингу і створювали моменти.

Але швидкий гол на перших хвилинах другого тайму все поламав. Важко було знову включитися. Ми не підбудовувалися під гру суперника, а вели свою. Щось виходило, щось - ні. Прикрий результат.

Були готові, що за рахунку 0: 0 суперник буде бігти, пресингувати, але вирішило індивідуальну майстерність. Звичайно, ми вірили, що може здобути очки. Перед матчем тренер розповідав, шляхом чого ми можемо обіграти Ювентус. На другий тайм виходили з великою впевненістю, що зможемо взяти очки. Всі поміняв швидкий гол. У перестроюваннях, тактиці, оборонних діях і пресингу ми дуже здорово зіграли. Вирішив індивідуальний рівень гравців Ювентуса.

У всіх матчах, що залишилися ЛЧ потрібно налаштовуватися і виходити грати. Все що завгодно може статися. У такому графіку ми можемо грати, ми до цього йшли 4 роки", - сказав Караваєв.