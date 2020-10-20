Шапаренко розчарований відсутністю Роналду у Ювентуса

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко очікував побачити Кріштіану Роналду на футбольному полі в матчі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"Стежимо за тим, що в Роналду і новачка Маккені коронавірус, їх закрили на самоізоляцію, читали про це. Хотілося б, звичайно, щоб грав такий футболіст, як Кріштіану. Він на фінішній прямій своєї кар'єри, хочеться ще застати, подивитися, як він рухається.

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Коли граєш з футболістами світового рівня, дивишся на них і порівнюєш, то розумієш, що тобі потрібно додавати. Хочеться бути таким, як він", – сказав Шапаренко.