На матчі Зорі у Лізі Європи працюватиме жіноча бригада арбітрів

Джерело - isport.ua.
УЄФА призначив арбітрів на поєдинки першого туру групового етапу Ліги Європи.
Про це повідомляє пресслужба організації.
Виїзну зустріч луганської Зорі з англійським Лестером обслуговуватиме жіноча суддівська бригада з Франції на чолі з Стефані Фраппар.
Головному арбітру зустрічі будуть асистувати Сіріль Мюнье і Бенжамен Пажес. Четвертий арбітр - Жоан Амель.
Варто відзначити, що Фраппар була головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА 2019 року, між Ліверпулем і Челсі.
Матч Лестер - Зоря відбудеться в четвер, 22 жовтня, в Лестері. Матч розпочнеться о 22:00.
Раніше, Лестер напередодні матчу з Зорею втратив Варді.