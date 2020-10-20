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На матчі Зорі у Лізі Європи працюватиме жіноча бригада арбітрів

Сьогодні 14:25 441 0
Фраппар буде головним арбітром матчу Лестер - Зоря
На матчі Зорі у Лізі Європи працюватиме жіноча бригада арбітрів
#Лестер, #Зоря

Джерело - isport.ua.

УЄФА призначив арбітрів на поєдинки першого туру групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Виїзну зустріч луганської Зорі з англійським Лестером обслуговуватиме жіноча суддівська бригада з Франції на чолі з Стефані Фраппар.

Головному арбітру зустрічі будуть асистувати Сіріль Мюнье і Бенжамен Пажес. Четвертий арбітр - Жоан Амель.

Варто відзначити, що Фраппар була головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА 2019 року, між Ліверпулем і Челсі.

Матч Лестер - Зоря відбудеться в четвер, 22 жовтня, в Лестері. Матч розпочнеться о 22:00.

Раніше, Лестер напередодні матчу з Зорею втратив Варді.

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