На матчі Зорі у Лізі Європи працюватиме жіноча бригада арбітрів

Фраппар буде головним арбітром матчу Лестер - Зоря

УЄФА призначив арбітрів на поєдинки першого туру групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Виїзну зустріч луганської Зорі з англійським Лестером обслуговуватиме жіноча суддівська бригада з Франції на чолі з Стефані Фраппар.

Головному арбітру зустрічі будуть асистувати Сіріль Мюнье і Бенжамен Пажес. Четвертий арбітр - Жоан Амель.

Варто відзначити, що Фраппар була головним арбітром матчу за Суперкубок УЄФА 2019 року, між Ліверпулем і Челсі.

Матч Лестер - Зоря відбудеться в четвер, 22 жовтня, в Лестері. Матч розпочнеться о 22:00.

Раніше, Лестер напередодні матчу з Зорею втратив Варді.