Українська команда вийде на матч у білому

Джерело - ФК Динамо.

Перед матчем першого туру групового раунду Ліги чемпіонів Динамо - Ювентус відбулася традиційна нарада з організаційних питань.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Нарада мала нетрадиційний вид - не в залі Олімпійського, як зазвичай, а в онлайн-режимі.

Серед інших питань було затверджено, у формах яких кольорів проведуть матч обидві команди, а також арбітри. Господарі поля зіграють у своїй домашній, білій формі з горизонтальними смужками. Динамівський голкіпер одягне темно-синій комплект.

Туринці розпочнуть сезон у Лізі чемпіонів у своєму третьому комплекті - помаранчево-сірого плямистого забарвлення. Воротар Старої Синьйори зіграє у жовтому. Рефері проведуть матч у блакитних футболках і чорних шортах.

На нараді багато уваги було приділено важливості дотримання карантинних норм не тільки особами, задіяними в проведенні матчу, а й уболівальниками. Стартовий свисток румунського арбітра Овідіу Хацегана пролунає о 19:55. Вхід на трибуни буде відкритий вже за дві години до початку матчу.

Нагадаємо, Ювентус взяв 19 футболістів на матч з Динамо.