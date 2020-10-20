Джерело - iSport.ua.
Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов до списку найкращих футболістів в історії відніс сім гравців.
Про це заявив сам боєць.
"Важко ось так назвати. Думаю, в список потраплять Пеле, Дієго Марадона, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, "Зубастик" Роналдо, Зінедін Зідан.
Луїш Фігу - теж один з найкращих. У 2000 році він виграв Золотий м'яч, тоді був його пік. Потім пару років теж грав на високому рівні. Напевно, ці гравці найкращі", - заявив Хабіб.
Нурмагомедов є близьким другом нападника Ювентуса Кріштіану Роналду.
Раніше, Хабіб назвав найкращого бійця UFC.