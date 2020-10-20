Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов до списку найкращих футболістів в історії відніс сім гравців.

Про це заявив сам боєць.

"Важко ось так назвати. Думаю, в список потраплять Пеле, Дієго Марадона, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, "Зубастик" Роналдо, Зінедін Зідан.

Луїш Фігу - теж один з найкращих. У 2000 році він виграв Золотий м'яч, тоді був його пік. Потім пару років теж грав на високому рівні. Напевно, ці гравці найкращі", - заявив Хабіб.