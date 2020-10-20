Куман: Барселона не входить до списку фаворитів Ліги чемпіонів

Барселона у майбутньому матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ференцвароша налаштовується на протистояння з сильною командою.

Про це заявив головний тренер каталонської команди Рональд Куман.

"Барселона не входить до списку фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів, але нам під силу пройти дуже далеко. Ференцварош? Ми очікуємо, що зіткнемося з сильною командою.

Зараз немає легких ігор. Потрібно створювати моменти і аналізувати суперників. Барселона поважає всіх опонентів, але потрібно постаратися нівелювати їх переваги", - сказав Куман.