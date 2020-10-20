Колишній гравець Говерли: Заради мене Клопп вивчав французьку мову

Джерело - Sport24.
Колишній півзахисник Говерли Дам'єн Ле Таллек у Боруссії з головним тренером Юргеном Клоппом спілкувався французькою мовою.
Про це заявив сам футболіст.
"Перша розмова з Клоппом? Французькою мовою. Тоді я ще не знав англійської, і щоб поговорити зі мною, він вивчив кілька фраз на моїй рідній мові. Потрібно визнати, що його французький досить непоганий.
Він розповів, на якій позиції я буду грати і пообіцяв допомагати у всьому, тому що розумів, як мені було важко - я виявився в новій країні в 19 років. Надалі, коли потрібно було пояснити якісь тактичні нюанси, мені допомагав з перекладом один з воротарів, який знав французьку", - зазначив Ле Таллек.
Футболіст виступав за дортмундців з 2010-го по 2012-й рік. Влітку 2012-го Ле Таллек перебрався до ужгородської Говерлу. В українському клубі він провів два сезони, зігравши 41 матч і забив сім голів.
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