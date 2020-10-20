Гладишев два місяці пропрацював тренером-селекціонером Спартака

У Москві жорстоко побитий чемпіон України 1992 року в складі Таврії Сергій Гладишев, що працює тренером-селекціонером Спартака.

Про це повідомляє телеграм-канал Мутко против.

Напад стався 5 жовтня в районі Сокольники, недалеко від будинку потерпілого. В результаті бійки 59-річний фахівець отримав черепно-мозкову травму та перелом ребер.

В системі Спартака Гладишев працює два місяці. Він займається підбором футболістів у спартаківську академію.

Гладишев грав за ряд радянських і російських клубів, а сезон-1992 провів у складі Таврії та допоміг їй виграти перший в історії чемпіонат України.

Раніше, російські ЗМІ помилково повідомили про перехід гравця збірної України у клуб РПЛ.