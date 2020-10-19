В УЄФА обдумують варіант розширення Ліги чемпіонів

В УЄФА можуть змінити формат Ліги чемпіонів

УЄФА розглядає два варіанти зміни формат проведення Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє The Telegraph.

Перший із варіантів передбачає, що 36 команд розподілять по 6 групам. Кожен клуб зіграє по 10 матчів, по 5 ігор вдома і на виїзді.

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Згідно із другим варіантом кожна команда зіграє 10 матчів з десятьма різними суперниками, які будуть підбиратися на основі системи посіву. Структура буде схожою із швейцарської системою проведення турнірів, які застосовуються, наприклад, в шахах або у спортивних лігах США.

Відзначається, що другий варіант має більшу підтримку, оскільки дозволить збільшити число ТОП-матчів на груповому етапі, що зробить Лігу чемпіонів привабливіше для телебачення.