Ювентус приїхав у Київ, щоб обіграти Динамо у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер туринського клубу Андреа Пірло.

"Ми все будемо робити за планом. Що стосується Луческу, то, дійсно, він - мій перший тренер. Мірча привів мене в команду, коли мені було 15 років. У мене багато спогадів, і я завжди буду йому вдячний. Завтра у нас буде можливість поспілкуватися. Зрозуміло, що в завтрашній грі ми постараємося поставити один одного в складне становище. Подивимось, що вийде.

Я завжди намагаюся бути спокійним. Що стосується напруги, то її вже немає - я вже не граю. Нехай це передається футболістам. Ліга чемпіонів - дуже важливий турнір, і вважається, що перший матч - найважливіший. Дуже важливо його виграти. Над цим ми і думаємо, але спокійно", - розповів Пірло.