Капітан Манчестер Юнайтед пропустить матч проти ПСЖ

Гаррі Магвайр і Едінсон Кавані не зіграють у стартовому матчі Ліги чемпіонів

Манчестер Юнайтед на виїзді зграє з ПСЖ в рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Як повідомляє Manchester Evening News.

На матч у Париж не вирушив капітан Гаррі Магвайр і форвард Едінсон Кавані.

Участь Магвайра ще в матчі проти Ньюкасла було під питанням, але Гаррі вийшов з перших хвилин і навіть відзначився голом. Мабуть, у гравця пошкодження. Що стосується Кавані, то уругваєць тільки недавно почав тренуватися з новою командою і ще не встиг набрати форму.

Відзначимо, що останній раз Кавані виходив на поле ще в березні.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вирвав перемогу у грі з Ньюкаслом у 5 турі АПЛ.