Луческу вказав на важливість гри проти Ювентуса

Матч проти Ювентуса у Лізі чемпіонів є важливим для молодих гравців Динамо.

Про це розповів головний тренер киян Мірча Луческу.

"Звичайно, це важлива гра для нашої молоді, важливо, як вони впораються з цим стресом, тиском і напругою, оскільки чекає гра дійсно дуже високого рівня. Звісно, емоції є, і це нормально. Для багатьох гравців нелегко за два з половиною місяці пройти новий етап, дійшовши до таких відповідальних матчів, і зробити це швидко. За цей час вони дуже сильно виросли. Я впевнений в них і вірю, що вони зможуть себе подолати і зіграти та дуже хорошому рівні, щоб підняти свою планку.

Ювентус - команда дуже високого рівня. Наш бюджет - це, напевно, половина зарплати Роналду. Тож ми не говоримо про дії команди. Я хочу дати своїм гравцям інформацію про індивідуальні якості кожного з футболістів, щоб через командні дії вони могли протистояти цій команді і зіграти з ними на рівних або навіть краще", - розповів Луческу.