 Старт Ліги чемпіонів. Прогноз на матчі від Олександра Шовковського | Футбол | Champion.com.ua
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Старт Ліги чемпіонів. Прогноз на матчі від Олександра Шовковського

Сьогодні 17:57 933 0
Старт Ліги чемпіонів. Прогноз на матчі від Олександра Шовковського
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Найпрестижніший клубний турнір Європи повертається. Груповий етап Ліги чемпіонів приготував вболівальникам безліч цікавих протистоянь. Чого чекати від топових матчів 1-го туру аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Прогноз на матч Челсі - Севілья: гості не програють. Коефіцієнт 1.8

Лондонці посіли 4-е місце в АПЛ у попередньому сезоні і потрапили в основну сітку ЛЧ. Челсі 16 разів грав в груповому етапі Ліги чемпіонів і 15 разів виходив в плей-офф. У минулому розіграші ЛЧ Челсі вилетів на стадії 1/8 фіналу. Команда Френка Лемпарда без шансів програла майбутньому володарю трофею - Баварії (0:3 вдома і 1:4 на виїзді). Челсі виграв лише раз в 7 останніх домашніх поєдинках в ЛЧ (4 нічиї, 2 поразки).

В новому сезоні АПЛ Челсі виграв лише 2 матчі з 5 (2 нічиї і поразка). В останньому турі перед стартом в ЛЧ лондонці зіграли вдома внічию (3:3) з Саутгемптоном.

Севілья вийшла в груповий етап ЛЧ, посівши в минулому сезоні Ла-Ліги 4-е місце. Також в минулому сезоні клуб в рекордний 6-й раз став переможцем Ліги Європи, обігравши в фіналі міланський Інтер (3:2). В останній раз Севілья грала в ЛЧ в сезоні-2017/18 і дійшла тоді до чвертьфіналу. Іспанці вже зіграли один матч на європейській арені в нинішньому сезоні і програли в додатковий час Баварії в матчі за Суперкубок УЄФА (1:2). В основний час Севілья поступилася лише один раз в 18 останніх матчах в єврокубках (12 перемог, 5 нічиїх).

В Ла-Лізі Севілья виграла 2 матчі з 4-х. В останньому турі команда несподівано програла на виїзді Гранаді (0:1).

Челсі - Севілья. Прогноз

На старті групового турніру "Севільї" дуже важливо не програти на полі головного конкурента. Гості менше помилятимуться, тому не програють. Цілком можливо, що команди обміняються голами і все закінчиться внічию.

Прогноз на матч Лаціо – Боруссія Д: німці не програють на полі італійців. Коефіцієнт 1.36

Лаціо вперше за 13 років зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Навесні команда вважалася претендентом на скудетто – підопічні Сімоне Індзагі демонстрували чудовий футбол, перемогли Ювентус у чемпіонаті і йшли у групі лідерів. Але після карантину римлян було не впізнати – вони дуже загальмували і фінішували четвертими, пропустивши вперед Юве, Інтер та Аталанту. Ніхто з лідерів команду не залишив, але новачків небагато і це – не зірки. За чотири тури Лаціо взяв чотири очки. Виграли у Кальярі (2:0), зіграли внічию з Інтером (1:1), а ось Аталанті та – що особливо несподівано – Сампдорії поступилися: 1:4 та 0:3 відповідно.

Боруссія, так само як Лаціо, могла сподіватися на титул у минулому сезоні, але після перерви Баварію було не зупинити. Втім, на відміну, від італійської команди, дортмундці звикли вести боротьбу у двох турнірах, тому для них сезон 2020/21 не є чимось незвичайним. Завдання звичні – боротьба за чемпіонство та вихід з групи у Лізі чемпіонів.

У Бундеслізі поки що все добре. Боруссія виграла три з чотирьох матчів, забивши вісім голів: 3:0 з Боруссією Менхенгладбах, 4:0 з Фрайбургом, 1:0 з Гоффенгаймом. Програли лише в гостях Аугсбургу у другому турі, наприкінці вересня – 0:2. Також був матч з Баварією за Суперкубок – команда Фавра поступилася, але створила проблеми переможцю Ліги чемпіонів, 2:3.

Лаціо – Боруссія Д. Прогноз

Матч з Сампдорією був жахливим для Лаціо, але на поле повертається Іммобіле, і це дає надію на те, що римляни щось створять у воріт суперника. Але з такою грою у захисті шанси на перемогу дуже невеликі.

Прогноз на матч Інтер - Боруссія М: італійці розпочнуть Лігу чемпіонів з перемоги. Коефіцієнт 1.6

Старт сезону у виконанні Інтера тривожить вболівальників. Перші два матчі команда виграла, але було все одно нервово: 4:3 з Фіорентиною, 5:2 з Беневенто. З Лаціо зіграли внічию 1:1, Мілану поступилися – коли почалися серйозні суперники, Інтер відразу почав втрачати очки.

А ось менхенгладбахці поки що обіграли лише Кельн, який йде у зоні вильоту – в гостях, з рахунком 3:1. Проти Дортмунда все склалося без шансів – 0:3, з Уніоном та Вольфсбургом поділили очки – дві нічиї, 1:1. Зважаючи, що минулий чемпіонат Боруссія закінчила трьома перемогами поспіль та на четвертому місці, можна говорити, що такі результати – не рівень команди. З іншого боку, три тури без поразок (нічия, перемога, нічия) – це ж непогано, так?

Інтер - Боруссія М. Прогноз

Зважаючи на повільний старт Боруссії у чемпіонаті, перевага на боці Інтера. Команда Конте у кожному матчі створює багато моментів – їх має вистачити, аби взяти три очки.

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