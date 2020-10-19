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Бакалов: У Луческу немає таких проблем, як у Каштру

Сьогодні 12:57 497 0
Спеціаліст поділився очікуваннями від матчів українських клубів у Лізі чемпіонів
Бакалов: У Луческу немає таких проблем, як у Каштру
#Бакалов, #Ювентус, #Динамо, #Шахтар

Джерело - zbirna.com.

По складу Динамо на матч з Ювентусом існує велика ясність.

Про це заявив відомий український тренер Юрій Бакалов.

"Цікаво було спостерігати за Динамо і Шахтарем з прицілом на їх майбутнє протистояння в Лізі чемпіонів з Ювентусом і Реалом. У гірників, як відомо, до гри зі Львовом було багато проблем - коронавірус, тому робота була зім'ята. Не позаздриш Луішу Каштру, якому дистанційно доводилося координувати підготовку і усувати недоліки.

Що стосується Динамо, то у них інша ситуація. Складнощі в підготовці були пов'язані з масовим поверненням футболістів зі збірних і дисбалансом в готовності підопічних Мірчі Луческу. У румунського фахівця було мало часу, але в плюс Динамо пішло те, що багато його футболістів отримало повноцінну ігрову практику в Лізі націй і товариських матчах.

За Шахтарю дуже складно сказати. У тих же Пятова і Степаненка зараз негативні тести на коронавірус, але вони багато пропустили. Гратимуть чи ні, незрозуміло. Функціональна готовність цих футболістів під питанням, і ризик отримати травму великий, адже поєдинок чекає непростий. Плюс до всього Коваленко отримав травму, але ж він забивати почав, і в цілому ожив.

По складу Динамо на матч з Ювентусом існує велика ясність. У Луческу немає таких проблем, як у Каштру. Наставник динамівців просто варіює склад. Вербич і Родрігес, наприклад, повернулися зі своїх збірних пізно, от і не провели весь поєдинок.

Завданням гірників у зустрічі з Львовом було забити швидкий гол, вийшло їх відразу чотири... У Шахтаря в підготовці молодих футболістів існує системність - на кожній позиції. Молодь до справжніх випробувань готують поступово, і Маркос Антоніо з Тете, і Сіпріано виходять в оранжево-чорній футболці не перший рік. Зауважу, що Реал зараз не в ідеальному стані, плюс Серхіо Рамос, наскільки я знаю, отримав пошкодження, і його участь в матчі з Шахтарем під питанням", - сказав Бакалов.

Нагадаємо, що Динамо 20 жовтня в Києві зіграє з Ювентусом, а Шахтар 21 жовтня в Мадриді зустрінеться з Реалом.

Раніше, Динамо переграло Рух, а Шахтар знищив Львів у 6 турі УПЛ.

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