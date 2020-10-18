Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 жовтня, відбулися матчі 6 туру іспанської Ла-Ліги.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 жовтня, 6 тур
Атлетік - Леванте 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 68 Беренгер, 2:0 - 79 Вільямс
Вільярреал - Валенсія 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Пако(П), 1:1 - 37 Гедеш, 2:1 - 69 Парехо
Алавес - Ельче 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Мілья, 0:2 - 86 Тете
Уеска - Вальядолід 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 31 Гонсалес, 0:2 - 52 Рубіо(П), 1:2 - 52 Мір, 2:2 - 56 Рамірес
Бетіс - Сосьєдад 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 43 Порту, 0:2 - 74 Оярсабаль(П), 0:3 - Янузай
Нагадаємо, Ейбар зіграв внічию з Осасуною.