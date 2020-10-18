 Сосьєдад розгромив Бетіс та інші матчі 6 туру Ла-Ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Вільярреал переміг Валенсію, Сосьєдад розгромив Бетіс. Результати 6 туру Ла-Ліга

Вчора 23:55 363 0
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Вільярреал переміг Валенсію, Сосьєдад розгромив Бетіс. Результати 6 туру Ла-Ліга
#Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 жовтня, відбулися матчі 6 туру іспанської Ла-Ліги.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
18 жовтня, 6 тур

Атлетік - Леванте 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Беренгер, 2:0 - 79 Вільямс

Вільярреал - Валенсія 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 6 Пако(П), 1:1 - 37 Гедеш, 2:1 - 69 Парехо

Алавес - Ельче 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Мілья, 0:2 - 86 Тете

Уеска - Вальядолід 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Гонсалес, 0:2 - 52 Рубіо(П), 1:2 - 52 Мір, 2:2 - 56 Рамірес

Бетіс - Сосьєдад 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 43 Порту, 0:2 - 74 Оярсабаль(П), 0:3 - Янузай

Нагадаємо, Ейбар зіграв внічию з Осасуною.

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