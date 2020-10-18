Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 18 жовтня, відбулися матчі 7 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
18 жовтня, 7 тур
Анже - Мец 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 38 Мангані(П), 1:1 - 39 Нгетте
Монако - Монпельє 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 51 Мавідіді, 1:1 - 70 Бен Йеддер(П)
Нант - Брест 3:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 16 Коло-Муані, 2:0 - 30 Бла, 2:1 - 68 Фавр, 3:1 - 79 Бамба
Сент-Етьєн - Ніцца 1:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 8 Леес-Мелу, 0:2 - 30 Гуїрі, 1:2 - 57 Аушіш, 1:3 - 90+1 Маоліда
Нагадаємо, Ліон здобув важку перемогу над Страсбуром.