Сассуоло здобув неймовірну вольову перемогу над Болоньєю у 4 турі Серії А

Гості відіграли з рахунку 1:3, забивши три голи

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру італійської Серії А Болонья вдома поступилася Сассуоло.

На старті матчу команди обмінялися забитими голами. До перерви господарі вийшли вперед. На 60-ій хвилині захисник гостей втратив м’яч біля власних воріт і господарі збільшили перевагу у рахунку. Через чотири хвилини Сассуоло один гол відіграв. А далі гості змогли переломити хід гри, забивши ще два голи - 3:4.

Чемпіонат Італії - Серії А

4 тур, 18 жовтня

Болонья - Сассуоло 3:4 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Саоріано, 1:1 - 18 Берарді, 2:1 - 39 Сванберг, 3:1 - 60 Орсоліні, 3:2 - 64 Джурічич, 3:3 - 70 Капуто, 3:4 - 77 Томіясу (авт)

Нагадаємо, Наполі розгромив Аталанту Маліновського у 4 турі Серії А.