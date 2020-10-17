Луческу: Я задоволений і грою, і результатом Динамо

У матчі проти Динамо (0:2) футболісти Руху добре пресингували і комбінувати довгими та короткими передачами.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Важка гра проти складного суперника. Плюс поле було слизьким для контролю м’яча. В принципі, ми зіграли добре. У першому таймі домінували, мали хороший контроль, у другому таймі було трохи гірше. Але, в цілому, я задоволений і грою, і результатом - тим паче в нас було лише два дні на підготовку до гри після двотижневої паузи, пов’язаної з матчами збірних.

Що можу сказати про суперника? Хороша команда, яка може і пресингувати, і комбінувати довгими та короткими передачами. Вони вміють грати у футбол, і за тими іграми, що я бачив, упевнений, вона не затримається на дні турнірної таблиці", - зазначив Луческу.