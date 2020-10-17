 Луческу: Я задоволений і грою, і результатом Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Луческу: Я задоволений і грою, і результатом Динамо

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Тренер оцінив переможний матч чемпіонату України з Рухом
Луческу: Я задоволений і грою, і результатом Динамо
#Динамо, #Рух, #Луческу

Джерело - ФК Динамо.

У матчі проти Динамо (0:2) футболісти Руху добре пресингували і комбінувати довгими та короткими передачами.

Про це заявив наставник киян Мірча Луческу.

"Важка гра проти складного суперника. Плюс поле було слизьким для контролю м’яча. В принципі, ми зіграли добре. У першому таймі домінували, мали хороший контроль, у другому таймі було трохи гірше. Але, в цілому, я задоволений і грою, і результатом - тим паче в нас було лише два дні на підготовку до гри після двотижневої паузи, пов’язаної з матчами збірних.

Що можу сказати про суперника? Хороша команда, яка може і пресингувати, і комбінувати довгими та короткими передачами. Вони вміють грати у футбол, і за тими іграми, що я бачив, упевнений, вона не затримається на дні турнірної таблиці", - зазначив Луческу.

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