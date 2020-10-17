Кривбас переграв Енергію, Епіцентр розгромив Волинь-2. Результати матчів 7 туру Другої ліги

У Другій лізі зіграно сім матчів

Джерело - Чемпіон.

У сьомому турі української Другої ліги Діназ переміг Карпати з Галича, а Буковина розійшлася миром з Черніговом.

Поділля здобуло чергову перемогу і втримує лідерство у групі А. Гостьові перемоги також здобули Кривбас, Епіцентр і Дніпро. Оболонь-2 зіграла внічию з Рубіконом.

Чемпіонат України - Друга ліга

7 тур, 17 жовтня

Група А

Діназ (Вишгород) – Карпати (Галич) 3:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 22 Бафталовський, 1:1 - 37 Мердєєв, 2:1 - 55 Бриженко, 3:1 - 62 Бовтрук, 3:2 - 82 Матушевський

Буковина (Чернівці) – Чернігів 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 13 Гакман, 1:1 - 18 Нагорний, 2:1 - 32 Палагнюк, 2:2 - 74 Вересоцький

Нива (Вінниця) – Поділля (Хмельницький) 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 34 Салбак, 1:1 - 39 Громок, 1:2 - 51 Салбак

Оболонь-2 (Київ) – Рубікон (Вишневе) 2:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 54 Покойовий, 1:1 - 64 Тищенко, 2:1 - 77 Касімов, 2:2 - 82 Куноун

Волинь-2 (Луцьк) - Епіцентр (Дунаївці) - 1:4 (1:3)

Голи: 0:1 - 10 Кіцак, 0:2 - 16 Івашко, 1:2 - 27 Богомаз, 1:3 - 44 Івашко, 1:4 - 84 Бадло

Група Б

Миколаїв-2 – Дніпро (Черкаси) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 34 Чорний, 1:1 - 53 Куксенко, 1:2 - 74 Авер’янов

Енергія (Нова Каховка) – Кривбас (Кривий Ріг) 2:4 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Студенко, 1:1 - 36 Черній, 1:2 - 62 Мішуренко, 2:2 - 65 Нестерук, 2:3 - 70 Берко, 2:4 - 74 П’ятов

Раніше, Метал розгромив Яруд, Таврія перемогла Черкащину в 7 турі Другої ліги.