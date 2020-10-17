Сульшер: Манчестер Юнайтед здатний досягати результату

Манчестер Юнайтед може виправити слабкий старт сезону перемогами у наступних матчах.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Я повинен бути в центрі уваги, тому що я тренер, і я несу відповідальність. Я піднімаю руку вгору.

Якщо ви гравець або співробітник Манчестер Юнайтед, то повинні звикнути до тиску. Потрібно бути сильним духом. Для мене цей період - це ще один шанс довести і показати гравцям, як сильно ми в них віримо.

Річ у тому, щоб концентруватися на наступному матчі, тому що я знаю, що ця команда здатна досягати результату і піднятися в таблиці", - відзначив Сульшер.