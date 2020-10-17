Анчелотті: Можливо, нас чекає найкращий розіграш АПЛ в історії

Ліверпуль є фаворитом АПЛ, однак багато клубів можуть склали йому конкуренцію.

Про це розповів головний тренер Евертона Карло Анчелотті.

"Ми підходимо до цієї гри в хорошій формі. Ми зустрінемося з однією з найсильніших команд світу. У мене хороший склад, хлопці скромні.

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Ми лідируємо в таблиці, і прямо зараз все в порядку, але попереду - довгий шлях, ми зіткнемося з труднощами. Це буде нашим іспитом.

Ліверпуль залишається фаворитом, але багато клубів посилилися. Можливо, нас чекає кращий розіграш АПЛ в історії", - сказав Анчелотті.