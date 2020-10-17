Максимов: Хто буде живий, той і зіграє проти Олімпіка

Юрій Максимов прокоментував ситуацію із коронавірусом у клубі

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов вказав на підготовку до матчу 6 туру УПЛ проти Олімпіка.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Зараз буду здавати третій тест, два попередніх були позитивними. Жодних симптомів нема. Температури немає, тільки кашель.

Не знаю, хто мене замінить на тренерській лаві. Два асистенти теж підхопили хворобу. Зараз команду тренує Сергій Долганський (тренер воротарів – прим.). До речі, сім осіб з основного складу теж захворіли. Хто буде живий, той і зіграє", – сказав Максимов.

Раніше повідомлялося, що у п'яти гравців основи Ворскли виявлений коронавірус.