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Роналду відреагував на порушення медичного протоколу

Сьогодні 08:15 302 0
Кріштіану Роналду прокоментував порушення протоколу щодо коронавірусу
Роналду відреагував на порушення медичного протоколу
#Роналду, #Ювентус

Джерело - isport.ua.

Форвард збірної Португалії і туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не порушував вимог медичного протоколу.

Про це розповів сам футболіст.

"Моя сім'я зараз живе на іншому поверсі нашого будинку, ми не контактуємо один з одним. Я сиджу вдома, нікуди не виходжу і засмагаю, щоб якось вбити час. Я дотримуюся протокол і нічого не порушував, це брехня.

Так, я прилетів з Португалії, але ми в команді дотримувалися всі процедури, а в Італію я прибув на спеціальному приватному літаку, звідти добрався додому на машині швидкої допомоги і ні з ким в Турині не контактував ", - відзначив Роналду.

Раніше, Роналду звинуватили в порушенні протоколу щодо коронавірусу.

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