Роналду відреагував на порушення медичного протоколу

Форвард збірної Португалії і туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не порушував вимог медичного протоколу.

Про це розповів сам футболіст.

"Моя сім'я зараз живе на іншому поверсі нашого будинку, ми не контактуємо один з одним. Я сиджу вдома, нікуди не виходжу і засмагаю, щоб якось вбити час. Я дотримуюся протокол і нічого не порушував, це брехня.

Так, я прилетів з Португалії, але ми в команді дотримувалися всі процедури, а в Італію я прибув на спеціальному приватному літаку, звідти добрався додому на машині швидкої допомоги і ні з ким в Турині не контактував ", - відзначив Роналду.