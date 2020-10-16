У збірну гравці їдуть як на свято

Джерело - FootballHub.

Тренерський штаб Андрія Шевченка зробив хорошу атмосферу в національній збірній України.

Про це заявив форвард Динамо Артем Бєсєдін.

"Якщо ви не були Арені Львів і не стояли там, мені важко вам щось пояснювати і якось передати відчуття. Це краще сексу. Там дійсно круто. Тренерський штаб, зокрема, Шевченко зробив атмосферу в команді", - заявив нападник.

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"Приїжджаючи в збірну, прекрасно розумієш, що потрібно робити, що не потрібно робити. Все відмінно, їдеш в збірну з хорошим настроєм, як на свято", - сказав Бесєдін.

Нагадаємо, новачки Динамо не потрапили до заявки команди на матч з Рухом.