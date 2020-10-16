Джерело - ua-football.
Результат матчу Ліги націй Україна - Іспанія - дуже несподіваний.
Таку думку висловив головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович.
"На жаль, про те, що Україна забила, я дізнався занадто пізно, інакше в кінцівці матчу з Німеччиною (3:3) я випустив би ще одного нападника. Цей результат дуже несподіваний. Подивіться статистику - 21 удар у Іспанії проти двох у України. 72% володіння у Іспанії. 703 і 283 проходів .. Це просто безумство", - сказав Петкович
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"Що ж, тепер в листопаді ми повинні вигравати обидва матчі (з Іспанією і Україною). Звичайно, хотілося б трохи удачі, але її треба заслужити. Може бути нам вистачить і чотирьох очок, але українців перемагати треба в будь-якому випадку", - підсумував коуч.
Нагадаємо, асистент Шевченка показав тактику на матч проти Іспанії.