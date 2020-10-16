Результат матчу Ліги націй Україна - Іспанія - дуже несподіваний.

Таку думку висловив головний тренер збірної Швейцарії Володимир Петкович.

"На жаль, про те, що Україна забила, я дізнався занадто пізно, інакше в кінцівці матчу з Німеччиною (3:3) я випустив би ще одного нападника. Цей результат дуже несподіваний. Подивіться статистику - 21 удар у Іспанії проти двох у України. 72% володіння у Іспанії. 703 і 283 проходів .. Це просто безумство", - сказав Петкович