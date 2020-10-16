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Президент УЄФА допустив зміну формату Євро-2020

Сьогодні 15:41 524 0
Александер Чеферін прокоментував зменшення кількості міст-господарів Євро-2020
Президент УЄФА допустив зміну формату Євро-2020
#Чеферін, #УЄФА, #Євро-2020

Джерело - sport.ua.

Чемпіонат Європи-2020 може відбутися в меншій кількості країн, ніж планувалося раніше.

Про це розповів президент УЄФА Александер Чеферін.

"Ми постійно спостерігаємо за ситуацією з коронавірусом, але можу сказати точно, що чемпіонат Європи відбудеться. Але замість 12 країн він може пройти в 11, 8, 5 або навіть 1 країні. Зараз складно сказати", - відзначив Чеферін.

Крім того, УЄФА все ще не знає, чи будуть допущені вболівальники на стадіони, а якщо будуть, то в якій кількості.

Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи відбудеться у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.

Раніше повідомлялося, що УЄФА може змінити формат Євро-2020.

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