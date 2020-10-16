Коронавірус перешкодив Михайленку очолити кіпрський клуб

Український тренер Дмитро Михайленко досі не очолив кіпрський Пафос.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У зв'язку з пандемією коронавірусу потрапити на Кіпр зараз дуже складно. Тому я в Ризі - на 2-тижневому карантині. Живу на колишній базі Сконто, дивлюся футбол, в тому числі записи ігор і тренувань Пафосу. Перше тренування в новому клубі повинен провести вже наступного тижня.

Скажу чесно: у мене було бажання трохи відпочити. Хотілося потрапити в проект з перспективою росту - як в Дніпрі-1, а не кидатися на першу ж пропозицію. Але буквально наступного дня після матчу з Маріуполем і моєї відставки, зі мною зв'язалися керівники Пафосу.

Власники клубу досить давно стежили за моєю роботою, а кілька років тому навіть запрошували очолити Ригу - ще до того, як там з'явився Скрипник. Але я повинен був виконати свої зобов'язання щодо Андрія Русола та Дніпра-1", - відзначив Михайленко.