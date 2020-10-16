Каштру: З 13 гравцями підходимо до матчів УПЛ та Ліги чемпіонів

Шахтар з обмеженою кількістю гравців першої команди підходить до матчів Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Ті, хто перебуває вдома, в різних кондиціях: дехто переносить хворобу без симптомів, дехто – із симптомами, а дехто, можливо, навіть без симптомів, проте вони мають якусь проблему й не можуть робити що слід. З нами хлопці працюють певним чином, інші також дістають середні навантаження, а є ті, хто, на жаль, сьогодні не може тренуватися, тому що стан здоров’я не дозволяє.

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Зараз ми пливемо на такому кораблі. З першої команди в нас 13 гравців, аби підходити до матчів чемпіонату та Ліги чемпіонів, кілька футболістів з дубля. Розраховуємо лише на тих, хто перебуває з нами. На інших дивимось, але наразі дещо інакше. Бажаємо їм якнайшвидшого одужання й сподіваємось, що вони повернуться чимшвидше, – тоді ми зможемо їх узяти. Нині ж команду розбито на кілька груп", - відзначив Каштру.