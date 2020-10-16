Трубін: Шахтарю потрібно викластися на 100 відсотків, щоб здобути перемогу в ФК Львів

Шахтар попри спалах коронавірусу у клубі налаштовується обіграти ФК Львів.

Про це розповів голкіпер донецького клубу Анатолій Трубін.

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"Налаштовуємося на гру, в першу чергу, з повагою до суперника. Максимальна концентрація, тому що втратили багато непотрібних очок. Тому потрібно по максимуму виходити і викластися на 100 відсотків, щоб виграти, здобути три очки і готуватися до Ліги чемпіонів.

Думаю, кожен з гравців професіонал, кожен готується. Дуже важливий зараз період, важкий, тому кожен себе налаштовує максимально. Думаю, все буде добре і у нас все вийде", - сказав Трубін