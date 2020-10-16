Шаран: Президент Інгульця категорично проти перенесення матчу

Президент Інгульця Олександр Поворознюк відмовив у проханні перенести матч з Олександрією.

Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Матч не буде під загрозою. Президент Інгульця категорично проти перенесення поєдинку. Йому дзвонив наш президент і пояснив ситуацію. Поворознюк відмовив.

Ну нічого! На даному етапі у нас є 15 гравців і один воротар. Я сподіваюся, що вони через два дні вийдуть і зіграють", - заявив Шаран.