Шаран: Президент Інгульця категорично проти перенесення матчу

Джерело - footballua.tv.
Президент Інгульця Олександр Поворознюк відмовив у проханні перенести матч з Олександрією.
Про це розповів головний тренер Олександрії Володимир Шаран.
"Матч не буде під загрозою. Президент Інгульця категорично проти перенесення поєдинку. Йому дзвонив наш президент і пояснив ситуацію. Поворознюк відмовив.
Ну нічого! На даному етапі у нас є 15 гравців і один воротар. Я сподіваюся, що вони через два дні вийдуть і зіграють", - заявив Шаран.
Нагадаємо, в Олександрії здали 27 позитивних тестів на COVID-19.