Зеленський зустрівся з ветеранами київського Динамо

Зустріч була з нагоди 45-ї річниці перемоги клубу в єврокубках

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатними гравцями київського Динамо.

Про це повідомляє пресслужба Президента України.

Зустріч була з нагоди 45-ї річниці перемоги футбольного клубу Динамо (Київ) у Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА сезону 1974/1975 років.

Учасники зустрічі переглянули відеоролик, присвячений визначним успіхам ФК Динамо.

Глава держави подякував ветеранам Динамо, які у 1975 році під керівництвом Валерія Лобановського вибороли Суперкубок УЄФА.

Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним гравцям футбольного клубу.

Також Президент привітав футбольну збірну команду України з перемогою над збірною Іспанії (1:0) у матчі Ліги націй.

Представники ФК Динамо подарували Главі держави м'ячі з автографами та фотографіями гравців команди та ретро-футболку сезону 1974/1975 років з автографами ветеранів клубу.