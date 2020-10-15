Зеленський зустрівся з ветеранами київського Динамо

Джерело - president.gov.ua.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з видатними гравцями київського Динамо.
Про це повідомляє пресслужба Президента України.
Зустріч була з нагоди 45-ї річниці перемоги футбольного клубу Динамо (Київ) у Кубку володарів кубків та Суперкубку УЄФА сезону 1974/1975 років.
Учасники зустрічі переглянули відеоролик, присвячений визначним успіхам ФК Динамо.
Глава держави подякував ветеранам Динамо, які у 1975 році під керівництвом Валерія Лобановського вибороли Суперкубок УЄФА.
Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним гравцям футбольного клубу.
Також Президент привітав футбольну збірну команду України з перемогою над збірною Іспанії (1:0) у матчі Ліги націй.
Представники ФК Динамо подарували Главі держави м'ячі з автографами та фотографіями гравців команди та ретро-футболку сезону 1974/1975 років з автографами ветеранів клубу.