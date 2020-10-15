 Президент Ювентуса: Весь світ чекає провалу Пірло і нашого клубу | Футбол | Champion.com.ua
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Президент Ювентуса: Весь світ чекає провалу Пірло і нашого клубу

Сьогодні 22:55 383 0
Президент клубу - про думки недоброзичливців
Президент Ювентуса: Весь світ чекає провалу Пірло і нашого клубу
#Пірло, #Ювентус

Джерело - Ill Messaggero.

Президент Ювентуса Андреа Аньєллі впевнений, що недоброзичливці в радість зустрінуть будь-який провал туринського клубу.

Про це заявив сам менеджер.

"Весь світ з нетерпінням чекає того моменту, коли Ювентус провалиться. Андреа Пірло не мав повноцінної передсезонної підготовки з командою, всі чекають його провалу.

Ми повинні всіма силами допомагати йому в його роботі, яка не буде позбавлена ​​перешкод. Поточний тренерський штаб - це команда професіоналів, в якій кожен знає свою функцію", - заявив Аньєллі.

Відзначимо, що за останні вісім років туринський клуб виграв вісім чемпіонських титулів.

Раніше, Роналду звинуватили у порушенні протоколу щодо коронавірусу.

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