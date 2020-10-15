Президент Ювентуса: Весь світ чекає провалу Пірло і нашого клубу

Джерело - Ill Messaggero.
Президент Ювентуса Андреа Аньєллі впевнений, що недоброзичливці в радість зустрінуть будь-який провал туринського клубу.
Про це заявив сам менеджер.
"Весь світ з нетерпінням чекає того моменту, коли Ювентус провалиться. Андреа Пірло не мав повноцінної передсезонної підготовки з командою, всі чекають його провалу.
Ми повинні всіма силами допомагати йому в його роботі, яка не буде позбавлена перешкод. Поточний тренерський штаб - це команда професіоналів, в якій кожен знає свою функцію", - заявив Аньєллі.
Відзначимо, що за останні вісім років туринський клуб виграв вісім чемпіонських титулів.
Раніше, Роналду звинуватили у порушенні протоколу щодо коронавірусу.