Президент Ювентуса: Весь світ чекає провалу Пірло і нашого клубу

Президент Ювентуса Андреа Аньєллі впевнений, що недоброзичливці в радість зустрінуть будь-який провал туринського клубу.

Про це заявив сам менеджер.

"Весь світ з нетерпінням чекає того моменту, коли Ювентус провалиться. Андреа Пірло не мав повноцінної передсезонної підготовки з командою, всі чекають його провалу.

Ми повинні всіма силами допомагати йому в його роботі, яка не буде позбавлена ​​перешкод. Поточний тренерський штаб - це команда професіоналів, в якій кожен знає свою функцію", - заявив Аньєллі.