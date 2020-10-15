Карпати повідомили про два випадки зараження коронавірусом у клубі

Джерело - ФК Карпати.
Напередодні матчу 7-го туру проти Чайки Карпати згідно із медичними рекомендаціями пройшли планове тестування на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Тестування виявило наявність вірусу в одного з футболістів та одного з членів персоналу команди. Карпатівці перебувають у режимі самоізоляції під дистанційним наглядом лікарів.
Нагадаємо, матч Карпати - Чайка відбудеться на стадіоні Україна 18-го жовтня о 14:00 без глядачів.
Нагадаємо, мінімум у п'яти гравців основи Ворскли виявлений коронавірус.