Лікар збірної України: Правильно зробили, посадивши весь Шахтар на карантин

Бецко - про боротьбу з коронавірусом в національній команді

У збірну України могли бути викликані гравці Шахтаря, тести яких на коронавірус показали негативний результат, але було прийнято рішення перестрахуватися.

Про це заявив лікар збірної України з футболу Максим Бецко.

"Ситуація насправді була прогнозована. Нічого несподіваного для нас не було. До речі, хочу подякувати за запрошення. Нарешті на медичний штаб звернуть увагу, може, навіть керівництво Української асоціації футболу зрозуміє, що це важлива структура, потрібна. Доводилося приймати складні рішення, які не були врегульовані ніякими законодавчими актами. Зокрема, коли було знайдено двох інфікованих футболістів Шахтаря, за всіма нормативно-правовим документам всі інші могли запрошуватися до збірної. Але нами було прийнято рішення, що все-таки весь Шахтар повинен сісти на карантин, і ми не пустили весь Шахтар. Як виявилося, це правильно, трохи пішли врозріз із нормативними документами. А те, що були виявлені хворі ще потім, так, це була несподіванка. Ще будемо розбиратися, дивитися, що з Луніним і Паньківим. Там вже довелося приймати рішення. Я спочатку був запасним лікарем, але так вийшло, що залишився головним. Тому складні рішення у Франції доводилося приймати мені, і навіть трохи конфліктувати з керівництвом. Але ми впоралися", - сказав Бецко.

Раніше, в Олександрії здали 27 позитивних тестів на COVID-19.