Крісло мініперукарні буде встановлено прямо на львівській арені

Джерело - ФК Рух.

Рух запропонував своїм уболівальникам безкоштовні стрижки під час домашніх матчів львівського клубу на Арені Львів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Крісло мініперукарні буде встановлено прямо на львівській арені, щоб бажаючі одночасно могли спостерігати за матчем.

Першими новою послугою скористаються три переможці, які дадуть кращі відповіді на питання "З якою зачіскою у тебе асоціюється Рух?". Відповіді потрібно залишати в соціальних мережах львівського клубу.

Нагадаємо, Вернидуб найближчим часом може очолити Рух.