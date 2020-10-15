 Караваєв: Іспанські ЗМІ після матчу добре запам’ятають українські прізвища | Футбол | Champion.com.ua
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Караваєв: Іспанські ЗМІ після матчу добре запам’ятають українські прізвища

Сьогодні 14:57 917 0
Олександр Караває прокоментував помилки іспанських ЗМІ
Караваєв: Іспанські ЗМІ після матчу добре запам’ятають українські прізвища
#Караваєв, #Україна, #Іспанія

Джерело - isport.ua.

Захисник збірної України Олександр Караваєв відреагував на помилки видання Marca в прізвищах українських футболістів.

Про це розповів сам футболіст

"Я про це навіть не знав до матчу, тому що ми повністю концентруємося на зустрічі. Ні на що не звертав уваги.

Це більше смішить. Завжди відчувалося, що європейські ЗМІ так ставляться до українських футболістів - то прізвище неправильно напишуть, то ще щось. Але можу сказати, що на це не звертаєш уваги. Але я впевнений, що після цього матчу вони добре запам'ятають всі наші прізвища", - розповів Караваєв.

Нагадаємо, Marca переплутала імена українських футболістів.

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