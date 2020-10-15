Шевчук: Суркіс отримає хорошу пропозицію щодо трансферу Бущана

Прогрес воротаря Динамо Київ та збірної України Георгія Бущана не залишиться непоміченим для закордонних клубів.

Про це розповів експерт В'ячеслав Шевчук.

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"Потрібно виділити Бущана, який за останній час зробив великий, навіть колосальний прорив. Не побоюся таких слів і скажу, що Ігор Михайлович Суркіс повинен готувати вже факс, тому що взимку прийде запрошення в хороший європейський клуб з відмінним цінником. Я впевнений на 100%. Він зробив великий прорив", - переконаний Шевчук.