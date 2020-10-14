Несенюк: Футболісти Шахтаря лише підіграють бразильцям, а динамівці грають самі

Велику роль відіграли гравці Динамо у перемозі збірної України над Іспанією у Лізі націй (1:0).

Про це заявив керівник департаменту київського клубу по роботі із засобами масової інформації Микола Несенюк.

"Вона, безумовно, була вирішальною. І не тому, що гравці київського Шахтаря гірше. А тому що українські шахтарі вже другий десяток років, ще з донецьких часів Тимощука, Кучера, Шевчука і, вибачте, Ракицького, тільки підіграють бразильцям і іншим Соломонам. Відбери м'яч і віддай бразильцеві - цій науці вже багато років.

У Динамо ж футболісти не підіграють комусь, а грають самі. Тому і в збірній від них більше користі", - написав Несенюк.