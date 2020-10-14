Ремзі зможе зіграти проти Динамо у Лізі чемпіонів

Травма півзахисника Ювентуса виявилася не серйозною

Аарон Ремзі, який повернувся зі збірної Вельсу через пошкодження, незабаром приступить до тренувань.

Про це повідомляє пресслужба Ювентуса.

Напередодні матчу Ліги націй проти Болгарії півзахисник збірної Вельсу отримав м'язове ушкодження і повернувся в Турин з розташування національної команди.

Медичне обстеження не показало серйозних ушкоджень, проте валлієць перебуває під наглядом лікарів і не візьме участі в матчі четвертого туру чемпіонату Італії проти Кротоні, запланованому на суботу, 17 жовтня.

Якщо не відбудеться нічого непередбаченого, то до матчу першого туру Ліги чемпіонів Динамо - Ювентус, який відбудеться у вівторок, 20 жовтня, Аарон буде в строю.

Раніше повідомлялося, що у Кріштіану Роналду виявлено коронавірус, і він точно не полетить до Києва.