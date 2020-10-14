Ремзі зможе зіграти проти Динамо у Лізі чемпіонів

Джерело - football.ua.
Аарон Ремзі, який повернувся зі збірної Вельсу через пошкодження, незабаром приступить до тренувань.
Про це повідомляє пресслужба Ювентуса.
Напередодні матчу Ліги націй проти Болгарії півзахисник збірної Вельсу отримав м'язове ушкодження і повернувся в Турин з розташування національної команди.
Медичне обстеження не показало серйозних ушкоджень, проте валлієць перебуває під наглядом лікарів і не візьме участі в матчі четвертого туру чемпіонату Італії проти Кротоні, запланованому на суботу, 17 жовтня.
Якщо не відбудеться нічого непередбаченого, то до матчу першого туру Ліги чемпіонів Динамо - Ювентус, який відбудеться у вівторок, 20 жовтня, Аарон буде в строю.
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