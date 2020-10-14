 Ремзі зможе зіграти проти Динамо у Лізі чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Карпати запустили продаж віртуальних квитків на матч з Чайкою
Сьогодні 16:55 360 3
Суркіс: Кому подякувати за Миколенка і Забарного?
Сьогодні 20:25 259
Павлов: Під керівництвом Луческу гравці Динамо почали прогресувати, а Шахтаря - тліти
Сьогодні 20:10 641
Несенюк: Футболісти Шахтаря лише підіграють бразильцям, а динамівці грають самі
Сьогодні 19:10 382
Визначився найкращий гравець матчу Україна – Іспанія
Сьогодні 10:16 5419
Шевченко: Гравці збірної України билися за кожен клаптик футбольного поля
Сьогодні 08:28 1689 2
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія
Сьогодні 04:12 7953 2
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворта збірної Іспанії
Сьогодні 03:04 6198 1
Швейцарія зіграла у неймовірну нічию з Німеччиною. Результати 4 туру Ліги націй
Вчора 23:50 5600
Збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй
Вчора 23:35 20180 7
Блоги
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:23 978 3
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією
ВІДЕО. Шевченка зустріли оплесками на пресконференції після перемоги над Іспанією Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:55 5816
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія
Уроки Шевченка та феномен Бущана: головні висновки матчу Україна - Іспанія Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:12 7949 2
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворта збірної Іспанії
Відео дня. Геніальна гра Ярмоленка та шикарний гол Циганкова у ворта збірної Іспанії Андрій Твердохліб
Сьогодні 03:04 6194 1
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй
Воротар збірної Ізраїлю пропустив кумедний автогол у матчі Ліги націй Стас Лысак
Вчора 20:00 6173 2
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй
Фейл дня. Воротар збірної Естонії пропустив безглуздий автогол в Лізі націй Стас Лысак
Вчора 19:30 2358
Ганьба дня. Marca переплутала імена українських футболістів
Ганьба дня. Marca переплутала імена українських футболістів Стас Лысак
Вчора 18:45 1765
Колишні тренери київського Динамо спіймали 60-кілограмового осетра
Колишні тренери київського Динамо спіймали 60-кілограмового осетра Андрій Твердохліб
Вчора 16:13 13339 3
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо
Відео дня. Не потрібно сміятися, синку, - Шевченко жорстко поговорив із захисником Динамо Андрій Твердохліб
Вчора 15:42 11095 7
Захисник Кременчука забив переможний гол у меншості, після вишуканої комбінації
Захисник Кременчука забив переможний гол у меншості, після вишуканої комбінації Андрій Твердохліб
Вчора 15:08 452
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:40 Футбол Ремзі зможе зіграти проти Динамо у Лізі чемпіонів 222
20:25 Футбол Суркіс: Кому подякувати за Миколенка і Забарного? 259
20:10 Футбол Павлов: Під керівництвом Луческу гравці Динамо почали прогресувати, а Шахтаря - тліти 641
19:55 Біатлон Прима: Контактував з хворими на коронавірус батьками 587
19:40 Футбол Бущан - лідер по сейвам у Лізі націй 2020/21 965
19:25 Футбол Наполі зараховано технічну поразку за неявку на матч з Ювентусом 765
19:10 Футбол Несенюк: Футболісти Шахтаря лише підіграють бразильцям, а динамівці грають самі 382
18:56 Баскетбол Будівельник звільнить нещодавно призначеного Яйла 958
18:40 Футбол Захисник збірної Іспанії: Відчуваю присмак ганьби 2808 1
18:25 Бокс Атлас: Ломаченко заплатить високу ціну в бою з Лопесом 2372
18:10 Теніс Фоніні здав позитивний тест на коронавірус 1163
17:55 Футбол Аллегрі може замінити Індзагі у Лаціо 1214
17:40 Футбол Манчестер Сіті хоче підписати Дані Себальоса 1346
17:25 Баскетбол Даллас в 2021 році спробує підписати Адектокумбо 1350
17:10 Футбол Санчо цієї зими не залишить Боруссію 1404
16:55 Футбол Карпати запустили продаж віртуальних квитків на матч з Чайкою 360 3
16:40 Бокс Гарсія: Інтелект Ломаченка просто знищить Лопеса 2923
16:25 Футбол Стали відомі суддівські призначення 6-го туру УПЛ 1886
16:10 Біатлон Домрачеву попросили відмовитися від звання Героя Білорусі 2447
15:55 Бокс Лопес: Змушу Ломаченка заснути 2848 1
15:43 Бокс Арум: Вайлдер не може блокувати бій Ф’юрі 2745
15:29 Футбол Севідов виділив найкращого гравця збірної України 2844
15:17 Футбол Манчестер Юнайтед готує трансфер Пау Торреса 2217
14:56 Футбол Кобін назвав найбільші преміальні у Шахтарі 2481
14:45 Футбол Журналіст виділив заслугу Луческу в успіхах збірної України 3605

Ремзі зможе зіграти проти Динамо у Лізі чемпіонів

Сьогодні 20:40 222 0
Травма півзахисника Ювентуса виявилася не серйозною
Ремзі зможе зіграти проти Динамо у Лізі чемпіонів
#Ремзі, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Аарон Ремзі, який повернувся зі збірної Вельсу через пошкодження, незабаром приступить до тренувань.

Про це повідомляє пресслужба Ювентуса.

Напередодні матчу Ліги націй проти Болгарії півзахисник збірної Вельсу отримав м'язове ушкодження і повернувся в Турин з розташування національної команди.

Медичне обстеження не показало серйозних ушкоджень, проте валлієць перебуває під наглядом лікарів і не візьме участі в матчі четвертого туру чемпіонату Італії проти Кротоні, запланованому на суботу, 17 жовтня.

Якщо не відбудеться нічого непередбаченого, то до матчу першого туру Ліги чемпіонів Динамо - Ювентус, який відбудеться у вівторок, 20 жовтня, Аарон буде в строю.

Раніше повідомлялося, що у Кріштіану Роналду виявлено коронавірус, і він точно не полетить до Києва.

Коментарі ()