Карпати запустили продаж віртуальних квитків на матч з Чайкою

Гра відбудеться 18 жовтня

Джерело - ФК Карпати.

На матч групи А Другої ліги Карпати - Чайка (18 жовтня, о 14:00) проводиться продаж віртуальних квитків.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Матч відбудеться без глядачів через карантинні обмеження.

Але найвідданіші вболівальники Карпат підтримують свій клуб, незважаючи ні на що. Ми постійно отримуємо від вас слова підтримки, пропозиції допомоги і питання, як ще можна взяти участь в переродженні рідного клубу. Ми безмежно вдячні вам, це надзвичайно мотивує рухатись далі!

Допомогти Карпатам дуже просто - достатньо дивитись трансляції матчів, підписуватись на наші соцмережі, користуватись послугами наших рекламних партнерів, купувати товари в нашому Інтернет-магазині і, звичайно ж, купувати квитки на матчі, коли це можливо.

На матч Карпати - Рубікон, який проходив з глядачами, чимало вболівальників купили квитки, хоча розуміли, що не зможуть потрапити на гру. Ось це справжня підтримка клубу, якою вона має бути - не на словах, а на ділі. Якби всі вболівальники так підтримували клуб постійно, Карпати змогли б існувати за будь-яких умов!

Ми розуміємо, що наразі не можемо розраховувати на вашу постійну фінансову підтримку – клуб перебуває в занадто невизначеному стані. Але ця ситуація надихнула нас на експеримент. Ми відкрили продаж віртуальних (!) квитків на матч Карпати – Чайка. Придбати їх можна на офіційному сайті Карпат в розділі Квитки. Цінових категорій дев’ять - від 10 до 500 грн. Кількість квитків на одну людину не обмежена.

Таким чином ви візьмете безпосередню участь у фінансуванні клубу! Після матчу ми відзвітуємо, скільки саме коштів отримали. Більше того, ви зможете обрати, на що витратити ці кошти – у п’ятницю, 16 жовтня, в телеграм каналі Карпат ми проведемо голосування. Варіанти такі:

• поточні витрати клубу (догляд полів, проживання і харчування, паливо, ПЛР-тести і т.д.)

• премія гравцям за найближчу перемогу

• зарплати персоналу клубу

Раніше, Епіцентр переграв львівські Карпати у 6 турі Другої ліги.