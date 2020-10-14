 Павелко: Перемога над Іспанією - це підсумок важкої праці штабу Шевченка | Футбол | Champion.com.ua
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Павелко: Перемога над Іспанією - це підсумок важкої праці штабу Шевченка

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Андрій Павелко прокоментував матч Україна - Іспанія
Павелко: Перемога над Іспанією - це підсумок важкої праці штабу Шевченка
#Шевченко, #Україна, #Іспанія

Джерело - Чемпіон.

Збірна України змогла переграти Іспанію завидки важкій праці тренерського штабу національної команди на чолі з Андрієм Шевченком.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"Як і рік тому в матчі з Португалією, особлива енергетика Дня захисника України і найкращі в світі вболівальники на НСК Олімпійський допомагають національній збірній здобути надважливу перемогу в протистоянні з однією з найсильніших збірних світу - Іспанією!

Важливо: Визначився найкращий гравець матчу Україна – Іспанія

Цей результат закономірний підсумок важкої праці тренерського штабу Андрія Шевченка і футболістів нашої команди! Команди, що б'ється до останньої секунди і здобуває перемогу у важкому поєдинку! Неймовірні уболівальники,  які віддано підтримують рідну збірну  до останнього!

Дякую і вітаю всіх наших вболівальників з цим успіхом! Вітаю збірну на чолі з Андрієм Шевченком з реваншем над іспанцями! Синьо-жовті закріплюються на третьому місці і лише на один пункт відстають від лідера в одній з найскладніших груп еліти європейського футболу! Слава Україні!!!", - розповів Павелко.

Нагадаємо, збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй.

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