Павелко: Перемога над Іспанією - це підсумок важкої праці штабу Шевченка

Збірна України змогла переграти Іспанію завидки важкій праці тренерського штабу національної команди на чолі з Андрієм Шевченком.

Про це розповів президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

"Як і рік тому в матчі з Португалією, особлива енергетика Дня захисника України і найкращі в світі вболівальники на НСК Олімпійський допомагають національній збірній здобути надважливу перемогу в протистоянні з однією з найсильніших збірних світу - Іспанією!

Важливо: Визначився найкращий гравець матчу Україна – Іспанія

Цей результат закономірний підсумок важкої праці тренерського штабу Андрія Шевченка і футболістів нашої команди! Команди, що б'ється до останньої секунди і здобуває перемогу у важкому поєдинку! Неймовірні уболівальники, які віддано підтримують рідну збірну до останнього!

Дякую і вітаю всіх наших вболівальників з цим успіхом! Вітаю збірну на чолі з Андрієм Шевченком з реваншем над іспанцями! Синьо-жовті закріплюються на третьому місці і лише на один пункт відстають від лідера в одній з найскладніших груп еліти європейського футболу! Слава Україні!!!", - розповів Павелко.