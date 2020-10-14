Шевченко вийшов на друге місце в історичному рейтингу

Андрій Шевченко побив рекорд Михайла Фоменка

Джерело - УАФ.

Після матчу зі збірною Іспанії наставник національної команди України Андрій Шевченко довів кількість поєдинків на посаді головного тренера до 38-ми.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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В історичній таблиці наставників синьо-жовтих Шевченко обійшов Михайла Фоменка (37 зустрічей) і тепер посідає друге місце. Попереду — Олег Блохін, який керував головною командою нашої країни у 64-х матчах.

Нагадаємо, збірна Україна сенсаційно переграла Іспанію у 4 турі Ліги націй.